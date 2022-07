++ EUA se dizem ‘chocados’ com morte de Abe ++

WASHINGTON, 8 JUL (ANSA) – Um porta-voz da Casa Branca disse que o governo dos Estados Unidos está “chocado e triste” com o “violento ataque” que resultou na morte do ex-primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe.

De acordo com o porta-voz, o presidente Joe Biden está “acompanhando de perto” a situação. (ANSA).