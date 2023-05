EUA: Schumer acusa McCarthy de ameaçar default e indica persistência de impasse sobre dívida

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2023 - 19:46 Compartilhe

Após reunião na Casa Branca, o líder da maioria democrata no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, acusou o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, de “colocar os americanos em perigo” ao não descartar um calote da dívida americana.

O Departamento do Tesouro estima que, se o teto da dívida não for elevado ou suspenso antes de junho, a maior economia do planeta pode entrar em um inédito quadro de default. Os republicanos, no entanto, só aceitam elevar o limite se os democratas concordarem com cortes nos gastos públicos.

Em coletiva após o encontro de lideranças do Congresso com o presidente americano, Joe Biden, Schumer reforçou que a legenda governista não aceita condicionar a solução para o teto da dívida à redução das despesas. Segundo ele, o limite precisa ser aumentado sem condições e a questão dos gastos deve ser tratada no debate sobre o orçamento.

McCarthy, por sua vez, disse que a reunião não gerou “movimentos novos”, em um indicativo de que o impasse persiste.

