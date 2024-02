AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/02/2024 - 20:51 Para compartilhar:

Os Estados Unidos sancionarão mais de 500 entidades envolvidas no apoio à “máquina de guerra” da Rússia nesta sexta-feira (23), informou uma porta-voz do Departamento do Tesouro.

“Este será o maior lote desde que [o presidente russo Vladimir] Putin iniciou sua invasão da Ucrânia”, disse a porta-voz, destacando que as sanções serão impostas tanto pelo Departamento do Tesouro quanto pelo Departamento de Estado.

