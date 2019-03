EUA sancionam empresas de navegação chinesas por negociar com a Coreia do Norte

O governo dos Estados Unidos impôs nesta quinta-feira sanções a duas companhias de navegação chinesas por negociarem com a Coreia do Norte, e prometeu que seguirá aplicando estritamente as sanções a Pyongyang mesmo durante as reuniões diplomáticas entre os dois países.

“A indústria marítima deve fazer mais para deter as práticas de transporte ilícito da Coreia do Norte”, escreveu o assessor de segurança nacional John Bolton no Twitter após o anúncio efetuado pelo Departamento do Tesouro.

O órgão federal afirmou que estava bloqueando todos os possíveis ativos americanos do grupo Dalian Haibo International Freight Co. Ltd. e que proibia negócios entre americanos e essa empresa, acusada de enviar carregamentos de metal para Pyongyang.

A outra companhia sancionada pelo governo dos Estados Unidos foi a Liaoning Danxing International Forwarding Co. Ltd., que teria ajudado funcionários norte-coreanos na Europa na obtenção de bens para o país liderado por Kim Jong Un.

Esta decisão americana ocorre menos de um mês depois do encontro entre Kim Jong Un e o presidente dos EUA, Donald Trump, no Vietnã, onde falaram sobre o bloqueio comercial imposto ao país oriental e o programa nuclear norte-coreano.