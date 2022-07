EUA sanciona rede internacional por vender petróleo iraniano

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira (6) que congelou os ativos de uma rede internacional por violar as sanções de petróleo contra Teerã. As empresas venderam milhões de dólares em produtos petroquímicos iranianos para o leste da Ásia.

As sanções foram impostas a empresas petroquímicas iranianas e supostas empresas de fachada na China e nos Emirados Árabes Unidos da estatal iraniana e da Triliance, com sede em Hong Kong, que já estão na lista negra dos Estados Unidos por suas relações com Teerã.

Washington já havia imposto restrições a produtores iranianos e intermediários chineses e indianos em junho, em meio ao impasse nas negociações para restabelecer o acordo de 2015, que visa conter o programa nuclear do Irã.

O anúncio veio antes da esperada visita de Joe Biden a Israel e Arábia Saudita na próxima semana, focada em conter a ameaça nuclear iraniana.

O intermediário com sede na China Jeff Gao e o indiano Mohamed Shaheed Ruknooddin Bhore também foram punidos por supostamente realizar negócios para a Triliance.

Todos os ativos e interesses serão congelados, e indivíduos e empresas com sede nos EUA serão impedidos de fazer negócios com eles.

“Os Estados Unidos têm sido sinceros e firmes na busca de um caminho diplomático para o retorno mútuo à plena implementação do Plano de Ação Abrangente Conjunto”, disse o secretário de Estado Antony Blinken em comunicado.

Em abril de 2021, Biden lançou uma rodada de negociações com o Irã para trazer os Estados Unidos de volta ao acordo nuclear, inclusive levantando restrições. Mesmo assim, o diálogo está parado desde março.

O acordo de 2015 com as potências mundiais, conhecido como Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA), deu alívio às sanções ao Irã em troca da contenção de seu programa nuclear e do desenvolvimento de uma arma nuclear, algo que Teerã sempre negou querer fazer.

Donald Trump levou três anos para retirar os Estados Unidos do acordo e reimpôs sanções que levaram o Irã a recuar em seus compromissos.

O ministro das Relações Exteriores do Irã disse em junho que “o trem ainda não descarrilou” para o restabelecimento do JCPOA.