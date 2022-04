EUA sanciona entidades vinculadas a mísseis intercontinentais norte-coreanos

Os Estados Unidos impuseram, nesta sexta-feira (1º), sanções a uma organização de pesquisa norte-coreana e quatro subsidiárias por supostas ligações com um novo sistema de mísseis balísticos intercontinentais norte-coreanos, que em março quebrou uma moratória sobre o disparo dessas armas.

O Tesouro dos EUA disse que sancionou as cinco entidades por apoiarem o “desenvolvimento de armas de destruição em massa e programas de mísseis balísticos” da Coreia do Norte, apesar da existência de várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU proibindo isso.

A Coreia do Norte testou mísseis balísticos várias vezes este ano, incluindo um intercontinental em 24 de março.

Esses testes “provocativos” representam “uma clara ameaça à segurança regional e global”, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, em um comunicado.

“Os Estados Unidos estão comprometidos em usar toda a sua capacidade de sanções para responder ao desenvolvimento persistente de armas de destruição em massa e mísseis balísticos” pela Coreia do Norte, alertou, aprovando as medidas punitivas anunciadas sexta-feira pelo Japão.

Os Estados Unidos falharam há uma semana em sua tentativa de fazer com que o Conselho de Segurança da ONU endureça as sanções internacionais contra Pyongyang, devido à resistência da Rússia e da China.

A Coreia do Norte lançou um míssil balístico intercontinental na zona econômica marítima exclusiva do Japão em 24 de março, quebrando uma moratória sobre o lançamento de tais mísseis que o líder norte-coreano Kim Jong Un observava desde o final de 2017.

