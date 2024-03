EUA/rotulagem: México se opõe à regra do USDA para produtos derivados de animais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/03/2024 - 8:38 Para compartilhar:

Nova York, 18 – O governo mexicano expressou objeção à regra de rotulagem do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para produtos derivados de animais de origem estadunidense. O USDA afirmou nesta semana que a regra permite o uso do rótulo “Produto dos EUA” ou “Fabricado nos EUA” para carne, aves e ovos de animais nascidos, criados, abatidos e processados nos EUA. O México argumenta que a medida discrimina as exportações mexicanas e contraria os princípios de integração econômica delineados no Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA).

Para o USDA, “a regra proibirá a rotulagem enganosa da origem dos EUA no mercado e ajudará a garantir que as informações que os consumidores recebem sobre a origem dos seus alimentos sejam verdadeiras”. Contudo, o Ministério da Economia do México disse que a medida “poderia criar barreiras às cadeias de produção binacionais, em particular às exportações de gado mexicano, e de carne bovina e seus derivados, que totalizaram US$ 3 bilhões em 2023”.

O ministério mexicano declarou, ainda, que a medida pode “criar perturbações nas cadeias alimentares, bem como complicações logísticas e custos adicionais, que acabarão por ser pagos pelos produtores mexicanos e, sobretudo, pelos consumidores dos EUA”. Segundo a pasta, o governo avalia recorrer a mecanismos de disputa no âmbito do USMCA e da Organização Mundial do Comércio (OMC). Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias