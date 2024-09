EUA revela foto inédita do submarino Titan no fundo do oceano após implosão

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/09/2024 - 23:16 Para compartilhar:

A Guarda Costeira dos EUA revelou a primeira imagem do submersível Titan da OceanGate, que mostra o cone da cauda da embarcação partido apoiado no fundo do oceano. A descoberta confirmou a morte dos cinco passageiros do veículo.

A imagem foi tornada pública em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (16), retratando as consequências da implosão da embarcação experimental a cerca de 3.800 metros abaixo do nível do mar em 18 de junho de 2023, matando todos os cinco passageiros a bordo.

A foto foi tirada durante a busca pelo submarino no ano passado, com os investigadores também preparando um vídeo animado recriando a descida de Titã no Oceano Atlântico.

A cauda do Titan foi encontrada junto com outros pedaços do submarino em 22 de junho de 2023 –quatro dias após o desaparecimento do Titan– por um veículo operado remotamente pelas equipes de busca.

Entre os mortos estavam o CEO e cofundador da OceanGate, Stockton Rush, que operava o Titan, assim como o aventureiro britânico Hamish Harding, o explorador francês Paul-Henri Nargeolet e dois membros de uma importante família paquistanesa, Shahzada Dawood e seu filho, Suleman.

Durante a audiência de segunda-feira, a Guarda Costeira ouviu Tony Nissen, ex-diretor de engenharia da OceanGate, que descreveu uma série de preocupações de segurança na empresa supostamente ignoradas por Rush.

Os investigadores também revelaram que Titã sofreu dezenas de problemas durante viagens anteriores, incluindo 70 problemas de equipamento em 2021 e 48 problemas em 2022.

No mês passado, a família de Nargeolet entrou com uma ação judicial por homicídio culposo no valor de US$ 50 milhões decorrente da implosão, alegando que a tripulação passou por “terror e angústia mental” e acusando sua operadora OceanGate de negligência grave.