EUA revela acusações de suposta conspiração iraniana para assassinar Trump

O Departamento da Justiça dos Estados Unidos revelou, nesta sexta-feira (8), as acusações de um suposto complô iraniano para assassinar Donald Trump antes das eleições presidenciais vencidas pelo republicano.

De acordo com a acusação, o plano de assassinato frustrado foi supostamente dirigido pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã para vingar a morte do general iraniano Qassem Soleimani, morto em 2020 em um ataque dos EUA no Iraque ordenado pelo então presidente Trump.

