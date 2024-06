EUA retoma entrega de ajuda humanitária a Gaza por cais temporário

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/06/2024 - 8:13 Para compartilhar:

Os Estados Unidos retomaram as entregas de ajuda a Gaza através do cais temporário que instalaram nesse território palestino devastado, informou neste sábado (8) o exército, depois que a estrutura foi danificada por uma tempestade no final de maio e passou por reparos.

“Hoje, aproximadamente às 10h30 (hora de Gaza), o Comando Central dos Estados Unidos (USCENTCOM) começou a entrega de ajuda humanitária em terra”, afirmou o órgão militar na rede social X.

Neste sábado, “um total de aproximadamente 492 toneladas métricas (~ 1,1 milhão de libras) de assistência humanitária muito necessária foi entregue à população de Gaza”, acrescentou.

O Centcom afirmou mais tarde que o cais, incluindo seus equipamentos, funcionários e bens, não desempenhou nenhum papel na operação israelense lançada para resgatar quatro reféns detidos em Gaza.

“Os israelenses utilizaram uma área ao sul das instalações para devolver com segurança os reféns a Israel”, disse o exército.

O cais temporário “foi lançado com um único propósito: ajudar a levar… assistência adicional urgentemente necessária para salvar vidas”, declarou.

A estrutura foi reparada no porto israelense de Ashdod, antes de ser devolvida à costa de Gaza para ser reinstalada na sexta-feira.

O cais temporário foi construído com o propósito de aliviar as restrições impostas por Israel à entrega de ajuda humanitária por terra à Faixa de Gaza, devastada após meses de operações israelenses em retaliação ao ataque do movimento islamista palestino Hamas de 7 de outubro, que desencadeou o conflito.

No mês passado, cerca de mil toneladas de assistência foram fornecidas por meio do cais, mas ele foi danificado por uma tempestade aproximadamente uma semana depois que as entregas começaram.

