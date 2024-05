EUA repatria americanos e europeus de campo de prisioneiros jihadistas na Síria

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/05/2024 - 17:54 Para compartilhar:

Os Estados Unidos anunciaram, nesta terça-feira (7), a repatriação de mais de 20 americanos e europeus que estavam em um campo de prisioneiros para famílias jihadistas vinculadas ao grupo Estado Islâmico (EI) na Síria, país onde ainda permanecem centenas de cidadãos ocidentais.

A operação complexa permitiu repatriar 11 americanos, entre eles 5 menores de idade. Também viajou um menino de 9 anos que não tem essa cidadania, mas que é irmão de um americano, informou o secretário de Estado, Antony Blinken.

O grupo de repatriados inclui seis canadenses, quatro holandeses e um finlandês, entre eles oito menores de idade, acrescentou o secretário.

Cinco anos após a queda do “califado” autoproclamado pelo EI no Iraque e na Síria, cerca de 56 mil pessoas, principalmente mulheres e crianças ligadas aos grupos radicais islamitas, permanecem detidas pelas forças curdo-sírias aliadas dos Estados Unidos nesses campos do nordeste da Síria, em meio a violência e privações.

A operação anunciada hoje, classificada como a mais numerosa já feita pelos Estados Unidos, envolveu agências do governo americano, o Executivo do Kuwait e combatentes curdos, detalhou Blinken.

“A única solução duradoura para a crise humanitária e de segurança das pessoas deslocadas nos acampamentos e centros de detenção do norte da Síria é a repatriação por parte de seus países, junto a sua reabilitação, reintegração, quando for o caso, com as medidas necessárias para que respondam por suas más ações”, apontou o secretário de Estado.

As Forças Democráticas Sírias, lideradas pelos curdos, administram os campos de prisioneiros e confirmaram a repatriação. No entanto, o funcionário curdo Faner al-Kaait disse que os esforços de repatriação feitos pelos países são insuficientes e pediu que a comunidade internacional busque “soluções integrais” para as dezenas de milhares de pessoas ainda detidas.

Os Estados Unidos pedem insistentemente aos países europeus que repatriem seus cidadãos que viajaram para o Oriente Médio com o objetivo de se somar ao EI, assim como seus filhos.

Muitos países europeus fizeram seus cidadãos retornarem, mas o processo tem sido lento, especialmente em países que sofreram ataques jihadistas, como a França e o Reino Unido.

Nos Estados Unidos, as repatriações também geraram polêmica. Durante o governo do magnata republicano Donald Trump (2017-2021), houve o caso de uma mulher que solicitou o retorno, mas não foi mais reconhecida como americana.

Segundo um relatório da Anistia Internacional (AI), cerca de 29.000 crianças estão detidas nos dois maiores campos, o que representa “a maior concentração de crianças privadas arbitrariamente de liberdade em qualquer parte do mundo”.

Tanto a AI quanto a Human Rights Watch alertaram para a deterioração das condições dos detidos e questionaram a legalidade da prisão prolongada sem acusação formal.

sct/dw/nn/llu/dd/aa-lb/mvv