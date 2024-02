EUA relata novos ataques de ‘autodefesa’ no Iêmen

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/02/2024 - 12:28 Para compartilhar:

O Exército americano indicou que realizou novos ataques contra dispositivos e mísseis dos rebeldes huthis no Iêmen que, segundo Washington, estavam prestes a atacar navios no Mar Vermelho.

“Em 10 de fevereiro, entre 16h00 e 17h00, horário de Sanaa (10h00 – 11h00 em Brasília), (as forças dos EUA) realizaram com sucesso ataques de autodefesa”, disse o Comando Militar do Oriente Médio dos EUA (Centcom) em um comunicado neste domingo.

Os ataques foram realizados ao norte da cidade portuária de Hodeidah, no oeste do Iêmen, e tiveram como alvo dois drones navais de superfície e três sistemas móveis de mísseis antinavio “que estavam sendo preparados para serem lançados contra navios no Mar Vermelho”, de acordo com o comunicado.

A emissora huthi Al-Masirah relatou três ataques na área portuária de Salif na noite de sábado, e o correspondente da AFP na região ouviu fortes explosões.

A ofensiva faz parte de uma série de ações dos Estados Unidos e dos seus aliados contra os huthis, com o objetivo de impedir repetidos ataques de rebeldes apoiados pelo Irã contra o transporte marítimo no Mar Vermelho.

No sábado, os huthis confirmaram que 17 dos seus combatentes morreram nos ataques recentes, depois que os Estados Unidos anunciaram que atingiram lançadores de mísseis na quinta-feira.

Desde Novembro, o grupo rebelde tem lançado ataques contra navios que navegam no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, e que considera vinculados a Israel, em “solidariedade” com os palestinos em Gaza.

Também designaram os interesses americanos e britânicos como alvos legítimos após os bombardeios de retaliação perpetrados por esses dois países.

rle/anr/ag/nn/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias