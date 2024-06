EUA reinstala porto construído em Gaza para levar ajuda aos palestinos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/06/2024 - 13:02 Para compartilhar:

O cais temporário construído pelos Estados Unidos na costa da Faixa de Gaza para desembarcar ajuda humanitária aos palestinos, danificado por uma tempestade no final de maio, foi reparado e reinstalado, anunciou nesta sexta-feira o Departamento da Defesa.

Suas forças “reinstalaram com sucesso o cais temporário em Gaza, permitindo a continuação das entregas de ajuda humanitária muito necessária ao povo de Gaza”, escreveu o Comando Militar dos Estados Unidos no Oriente Médio (Centcom) no X.

O vice-almirante Brad Cooper, chefe adjunto do Centcom, disse a jornalistas que “esperamos retomar a entrega de assistência humanitária pelo mar nos próximos dias”.

A infraestrutura foi reparada no porto israelense de Ashdod antes de ser devolvida ao litoral de Gaza para ser montada novamente nesta sexta-feira.

A estrutura temporária foi construída para aliviar as restrições impostas por Israel à entrega da ajuda humanitária por terra à Faixa de Gaza, devastada após meses de guerra desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro.

No mês passado, foram entregues cerca de mil toneladas de ajuda humanitária através desse cais, mas ficou danificado por uma tempestade aproximadamente uma semana depois de as entregas terem começado.

“A assistência transferida do píer para a população de Gaza foi o segundo maior volume de ajuda que entrou na área a partir de qualquer outra passagem durante esse período”, disse Cooper.

“Dado seu sucesso comprovado, esperamos aumentar o volume de assistência humanitária fornecida pelo píer em relação aos níveis anteriores”, acrescentou.

As restrições e os bloqueios israelenses privaram os 2,4 milhões de habitantes do território palestino de água potável, alimentos, medicamentos e combustível.

“A política de não ter tropas americanas no local ainda está em vigor”, disse Cooper, explicando que as forças israelenses cuidaram do processo no local.

“Os engenheiros da IDF foram a força capacitadora na praia. Essa é a mesma unidade que treinamos há vários meses sobre como conduzir essa operação”, explicou o alto oficial dos EUA.

