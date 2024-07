EUA registra leve alta do desemprego e menor criação de empregos em junho

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/07/2024 - 10:57 Para compartilhar:

O índice de desemprego nos Estados Unidos aumentou ligeiramente em junho, atingindo 4,1%, enquanto a criação de emprego desacelerou face ao mês anterior, mas ficou acima das expectativas do mercado, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (5).

No total, foram criados 206 mil empregos em junho face aos 218 mil gerados no mês anterior (com números revisados em baixa), indicou o relatório do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos.

Esperava-se que o índice de desemprego se mantivesse estável em 4% e que a criação de emprego fosse menor, em 185 mil, de acordo com o consenso recolhido no mercado pelo site especializado Briefing.com, que observa que o mercado de trabalho ainda está resiliente.

O relatório do Departamento marca a desaceleração da atividade nos setores manufatureiro e de serviços, acompanhada da redução da inflação.

Embora ainda haja algum caminho a percorrer, estes indicadores poderiam dar mais confiança ao Federal Reserve dos EUA (Fed, Banco Central) para decidir baixar as taxas de juros de referência, depois mantê-las em um nível alto nos últimos meses.

