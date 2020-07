EUA registra 1,3 milhão de novos pedidos de seguro-desemprego

Os Estados Unidos registraram 1,314 milhão de novos pedidos de seguro-desemprego na semana passada, um pouco menos do que os analistas previam e abaixo do total da semana anterior – apontam dados divulgados pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira (9).

Os analistas esperavam cerca de 1,35 milhão de pedidos de seguro-desemprego, já que vários estados do sul e do oeste do país fecharam estabelecimentos comerciais, em especial bares e restaurantes, diante do aumento de casos de COVID-19.

Na semana passada, 1,413 milhão de pessoas perderam o emprego.

Cerca de 18 milhões de trabalhadores perderam o emprego no país desde a propagação da COVID-19 nos Estados Unidos. No mesmo período do ano passado, 1,7 milhão de americanos haviam solicitado seguro-desemprego.

Depois que a taxa de contágio da epidemia diminuiu na costa leste, especialmente em Nova York, o país sofre agora com o aumento de casos no sul e no oeste. Por esse motivo, vários estados foram forçados a suspender seu processo de reabertura.

Apesar disso, ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pedir às escolas em todo país que voltem a ter aulas presenciais a partir de setembro próximo.

