EUA rechaçam ‘categoricamente’ ordem de prisão contra Netanyahu

WASHINGTON, 21 NOV (ANSA) – O governo dos Estados Unidos rechaçou “categoricamente” os mandados de prisão emitidos pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) de Haia contra o premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e contra a humanidade.

“Estamos profundamente preocupados com a pressa do procurador em pedir mandados de prisão e pelos preocupantes erros de procedimento que levaram a essa decisão”, declarou um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.

“Os Estados Unidos deixaram claro que o Tribunal Penal Internacional não tem jurisdição sobre essa questão”, acrescentou – os EUA não são signatários do TPI. (ANSA).