EUA: receita da Cargill aumenta 7% no ano fiscal 2022, para US$ 177 bilhões

Nova York, 3 – A Cargill teve receita de US$ 177 bilhões no ano fiscal 2022, encerrado em maio, informou nesta quarta-feira (2) a companhia. O montante representa aumento de 7% ante o ano fiscal anterior. A Cargill, de capital fechado, e outras tradings de grãos foram ajudadas por uma oferta restrita de alimentos e pelos altos preços de commodities no ano passado. A Cargill, que não divulga seu lucro anual, é também uma das maiores processadoras de carne bovina dos Estados Unidos.

Em relatório anual, o CEO da Cargill, Brian Sikes, disse que a joint venture na empresa avícola Wayne-Sanderson Farms e as aquisições da processadora de oleaginosas Owensboro Grain e da Croda ajudarão a empresa a continuar aumentando sua receita em 2023. Fonte: Dow Jones Newswires.

