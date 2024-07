EUA receberam informações sobre plano iraniano para assassinar Trump

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 16/07/2024 - 17:15 Para compartilhar:

Os Estados Unidos receberam informações de inteligência de uma fonte nas últimas semanas sobre um plano iraniano para tentar assassinar o ex-presidente e candidato republicano Donald Trump, noticiou a CNN nesta terça-feira, citando pessoas informadas sobre o assunto.

+ Trump pede apoio de Robert Kennedy Jr. e fala sobre atentado em ligação vazada; assista

A CNN relatou que não há nenhuma indicação de que o jovem de 20 anos que tentou assassinar Trump em um comício no sábado estivesse ligado ao plano.

O Serviço Secreto dos Estados Unidos e a campanha de Trump foram informados do plano antes do comício de sábado, publicou um repórter da CNN no X, citando uma autoridade de segurança nacional dos Estados Unidos.

O porta-voz do Serviço Secreto, Anthony Guglielmi, disse à emissora que a agência recentemente “adicionou recursos e capacidade de proteção à equipe de segurança do ex-presidente”.

O Serviço Secreto não respondeu imediatamente a um pedido de comentário feito pela Reuters.

A agência de segurança tem passado por um exame minucioso nos últimos dias depois que o suspeito de ter atirado teve acesso desimpedido a um telhado e disparou diretamente contra Trump, atingindo de raspão sua orelha direita, matando um participante do comício e ferindo dois outros participantes.