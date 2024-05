EUA recebe em extradição membro-chave do cartel mexicano de Sinaloa

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/05/2024 - 20:22 Para compartilhar:

Um importante integrante do cartel de Sinaloa, organização criminosa mexicana que atua no narcotráfico e em outros delitos, foi extraditado aos Estados Unidos, anunciou, neste sábado (25), o Departamento de Justiça americano.

“Esta manhã, Néstor Isidro Pérez Salas, também conhecido como ‘El Nini’, foi extraditado para os Estados Unidos”, disse o procurador-geral, Merrick Garland, que agradeceu às autoridades mexicanas pela cooperação.

Segundo Garland, El Nini era “um dos principais pistoleiros ou assassinos do cartel de Sinaloa, responsável pelo assassinato, tortura e sequestro de rivais e testemunhas que ameaçavam a empresa criminosa do narcotráfico”.

Pérez Salas é próximo dos filhos do narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, que cumpre pena de prisão perpétua nos Estados Unidos.

El Nini foi detido em novembro de 2023 em Culiacán, noroeste do México e, segundo a justiça americana, também “participou da produção e venda de fentanil para o cartel de Sinaloa, inclusive nos Estados Unidos”.

Em um comunicado no qual agradeceu a seu contraparte mexicano, Andrés Manuel López Obrador, o presidente americano, Joe Biden, disse que Perez Salas tinha um papel “proeminente” no cartel de Sinaloa, ao qual qualificou como “uma das empresas do narcotráfico mais mortais do mundo”.

“Nossos governos vão continuar trabalhando juntos para atacar o fentanil e a epidemia de drogas sintéticas que está matando tantas pessoas em nossos países e em nível global”, acrescentou Biden.

O fentanil sintético é a causa de dezenas de milhares de mortes por ano nos Estados Unidos. Autoridades americanas asseguram que a droga é produzida sobretudo em laboratórios do tráfico no México com substâncias procedentes da China.

