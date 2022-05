EUA reavivam programa da 2ª Guerra para agilizar ajuda à Ucrânia

Estratégia empregada por Roosevelt, que apoiou os aliados contra os nazistas na Europa, será aplicada no envio de ajuda à Kiev. No Dia da Vitória, Zelenski exalta antepassados dos ucranianos que lutaram contra Hitler.O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta segunda-feira (09/05) uma nova medida para facilitar o envio de ajuda militar e financeira à Ucrânia, ao sancionar uma lei que reavivou um programa utilizado durante a Segunda Guerra Mundial, que ajudou a derrotar a Alemanha nazista.





A estratégia chamada lend-lease (“empréstimo e arrendamento”), aprovada por democratas e republicanos, permite a transferência rápida de equipamentos militares e outros recursos para Kiev. O programa original de 1941, chamado pelo presidente Franklin D. Roosevelt de “arsenal da democracia”, ajudou o Reino Unido e os aliados a combaterem as tropas nazistas na Europa.

Antes de sancionar a lei, Biden utilizou uma referência histórica à Segunda Guerra, ao afirmar que a invasão russa à Ucrânia “traz mais uma vez a destruição arbitrária à Europa”.

Não por acaso, o novo lend-lease veio à tona no mesmo dia em que o presidente russo, Vladimir Putin, tomou parte nas comemorações do Dia da Vitória em Moscou – a data mais patriótica para os russos, que marca o aniversário da capitulação da Alemanha nazista em 1945 – para promover o que chama de “ofensiva militar” russa ao país vizinho.

A sanção presidencial veio em um momento em que o Congresso americano prepara a liberação de bilhões de dólares para reforçar a resistência ucraniana, com os democratas prestes a anunciarem um pacote de mais de 40 bilhões de dólares em ajuda militar e humanitária, superando de longe os 33 bilhões que Biden havia pedido inicialmente.

Em nota, Biden afirmou que o Congresso deve aprovar com urgência o novo pacote de ajuda, para evitar uma interrupção no fornecimento de ajuda militar aos ucranianos. O prazo para a aprovação expira em dez dias.

“Não podemos permitir que nossas remessas de ajuda fiquem paradas enquanto aguardamos as ações do Congresso”, afirmou o presidente, pedindo urgência aos congressistas.

Em carta enviada ao Congresso nesta segunda-feira, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, e o secretário da Defesa, Lloyd Austin, também pediram aos parlamentares que aprovem o pacote de ajuda antes do dia 19 de maio.

Zelenski exalta resistência ucraniana na 2ª Guerra

Em Kiev, o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aproveitou o Dia da Vitória para celebrar a resistência ucraniana contra os nazistas na Segunda Guerra e desmentir mais uma vez a tentativa russa de justificar a invasão à Ucrânia como um esforço para “desnazificar” o país vizinho.

“Temos orgulho de nossos antepassados que, juntamente com outras nações da coalizão anti-Hitler, derrotaram o nazismo. Não deixaremos que ninguém nos roube essa vitória, não permitiremos que seja apropriada”, disse Zelenski, em nota.

“No Dia da Vitória sobre o nazismo, lutamos por uma nova vitória”, afirmou. Ucranianos em diferentes partes do país relembraram as vítimas da Segunda Guerra. Em Kiev, milhares de pessoas depositaram cravos vermelhos no túmulo do Soldado Desconhecido e outros memoriais.

rc (AP, DPA)