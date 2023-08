EUA: Rapper desaparecido há um mês é encontrado morto, aos 35 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/08/2023 - 15:15 Compartilhe

O rapper Young Capone, também conhecido como Dopeboy Ra, foi encontrado morto um mês após o seu desaparecimento ter sido registrado.

Rodriguez Smith, seu nome de registro, tinha 35 anos e estava desaparecido em Chicago, nos EUA, desde julho, de acordo com informações do site .

As condições em que o artista foi encontrado não foram esclarecidas, nem mesmo foi informado se ele chegou a ser localizado ainda com vida.

A notícia com a confirmação da morte foi divulgada pela publicitária do cantor, Aleesha Carter, por meio das redes sociais.

“É com o coração pesado que estou postando isso. Fizemos mágica quando lançamos projetos estrategicamente, sempre”, escreveu ela em seu perfil no Instagram.

“O jovem Capone, também conhecido como Dopeboy Ra e Rara, foi um dos meus primeiros clientes de Hip Hop/Rap e não consigo acreditar nas notícias que acabei de receber de sua morte inesperada! Um amigo… um cliente e simplesmente gigante em East Atlanta. Este não é o post mais fácil de todos. Fique em paz”, disse.

Os álbuns de Young Capone ‘Tha Life of a Youngsta’, de 2010, e ‘Paper and Politics’ foram lançados antes de ele mudar seu nome para Dopeboy Ra. Seu último trabalho, ‘SlumMade 2.0’, foi lançado no final do ano passado.

