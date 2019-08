EUA punem companhias que ajudaram Coreia do Norte a contornar sanções da ONU

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (30) a aplicação de sanções contra duas companhias de navegação, com sede em Taiwan e em Hong Kong, que teriam ajudado a Coreia do Norte a evitar as sanções impostas pela ONU.

Essas empresas estão ajudando a Coreia do Norte com “transferências ilícitas de navio a navio (STS) para contornar as sanções das Nações Unidas (ONU) que restringem a importação de produtos petrolíferos”, afirmou o Tesouro dos Estados Unidos em um comunicado.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro bloqueou os ativos nos Estados Unidos de duas empresas de Taiwan, a Jui Pang Shipping Co Ltd e a Jui Zong Ship Management Co Ltd, e outra com sede em Hong Kong, a Jui Cheng Shipping Company Limited, “por terem participado de pelo menos uma importação, ou exportação, significativa de produtos, serviços, ou tecnologia, para a Coreia do Norte”.

“As companhias de navegação que comercializam com a Coreia do Norte estão expostas a um risco significativo de sanções, apesar das práticas enganosas que tentam empregar”, disse o vice-secretário do Tesouro, Sigal Mandelker.

O OFAC também aplicou sanções em duas pessoas em Taiwan, Huang Wang Ken e Chen Mei Hsiang, por sua conexão com o navio “Shang Yuan Bao” usado para essas transferências.

Segundo as autoridades americanas, este navio fez, em 2018, pelo menos duas transferências para embarcações com bandeira da Coreia do Norte.

O Tesouro disse que o fornecimento de petróleo refinado através de transferências de navio para navio evita as sanções da ONU destinadas a impedir a Coreia do Norte de obter recursos para desenvolver armas de destruição em massa e programas de mísseis.