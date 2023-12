EUA prorrogam exclusões de tarifas da China para permitir comentários e avaliações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/12/2023 - 16:01 Para compartilhar:

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira, 28, nova prorrogação, até 31 de maio de 2024, das exclusões tarifárias da Seção 301 da China. Anteriormente, essas exclusões expiravam em 31 de dezembro de 2023 e incluem mais de 300 categorias de importação chinesas.

Em comunicado, o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, Katherine Tai, a apontou que a extensão facilitará um exame sistemático das exclusões, alinhando-se com as considerações e objetivos legais.

Este processo visa identificar casos em que a concessão de tempo adicional poderia promover a transição das atividades de abastecimento para os Estados Unidos ou outros países terceiros, diz a publicação.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias