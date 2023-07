EUA propõem metas rígidas para economia de combustível em veículos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 18:52 Compartilhe

Reguladores federais dos Estados Unidos estão propondo padrões mais rígidos de economia de combustível para carros e caminhões leves, dizendo que as regras renovadas vão economizar o dinheiro dos consumidores e reduzir a poluição.

A Administração Nacional de Segurança Rodoviária dos EUA propôs, nesta sexta-feira, novos padrões de economia de combustível para os modelos de carro dos anos 2027 a 2032, regulando a distância que os veículos nos EUA devem percorrer com um galão de combustível. As montadoras teriam que vender um portfólio de carros e caminhões leves com média de 58 milhas por galão até 2032, acima das 49 milhas por galão agora exigidas para modelos até 2026.

A proposta da agência não exige que as montadoras ofereçam veículos elétricos (EV, na sigla em inglês), mas provavelmente forçaria a indústria a aumentar acentuadamente as vendas de EV para cumprir as metas. “Os consumidores economizarão no geral”, disse Ann Carlson, administradora interina da NHTSA, em uma conferência online com repórteres. “Essa é uma mensagem muito importante.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias