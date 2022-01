EUA prometem novas medidas ante problemas de abastecimento

A Casa Branca anunciou nesta quarta-feira que tomará novas medidas este mês para reduzir os problemas de congestionamento nos portos americanos.

“Constatamos progressos muito importantes nos portos, com uma redução de 40% no tempo de permanência dos contêineres no porto”, declarou o conselheiro Brian Deese em entrevista coletiva.

O governo Biden impulsionou em outubro a operação 24 horas do porto de Los Angeles, o mais importante dos Estados Unidos, para agilizar o desembarque de mercadorias e reduzir a fila de espera dos navios. Em novembro, os portos de Los Angeles e Long Beach impuseram uma taxa às transportadoras marítimas por carregamentos que levaram mais de oito dias.

“Ainda este mês, tomaremos medidas complementares junto aos portos do país, a fim de encontrar novos locais para levar os produtos e impor novas taxas sobre os contêineres vazios que estão ociosos em nossos portos. O governo Biden acredita que é “a melhor forma de ajudar a expandir a capacidade da economia de fornecer bens e serviços ao povo americano”.

Deese também estimou que o país “se encontra em uma situação econômica única e sólida em muitos aspectos”, mas reconheceu que deve-se combater a inflação, atualmente em um nível inédito desde junho de 1982. “Nosso objetivo agora é avaliar em que momento estamos e tentar resolver os problemas que enfrentamos, a fim de tentar acelerar o curso da recuperação econômica”, acrescentou.

