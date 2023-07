EUA proíbem entrada de ex-presidente do Panamá

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/07/2023 - 12:01 Compartilhe

WASHINGTON, 14 JUL (ANSA) – Os Estados Unidos proibiram a entrada do ex-presidente do Panamá Juan Carlos Varela em território americano.

“Como vice-presidente (2009-2014) e depois presidente (2014-2019), Varela aceitou propina em troca da concessão irregular de contratos do governo”, diz um comunicado do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que também lembra que o panamenho é acusado de “participação em notável corrupção”.

“A decisão reafirma o compromisso dos EUA em combater a corrupção endêmica no Panamá. Os cidadãos confiam em quem os representa. A corrupção injustamente priva as pessoas de serviços públicos de qualidade. Se não for enfrentada, continuará a deprimir a prosperidade do país, enfraquecer sua democracia e impedi-lo de atingir todo o seu potencial”, acrescenta a nota.

Juan Carlos Varela e seu predecessor, Ricardo Martinelli, respondem a um processo, desde 2022, por suposta lavagem de dinheiro de propinas.

Os recursos irregulares seriam originários da empreiteira brasileira Odebrecht e resultaram num escândalo nacional de corrupção. O partido do ex-presidente é acusado de ter recebido US$ 10 milhões (R$ 47,9 milhões) da Odebrecht, mas ele afirma ser inocente. (ANSA).

