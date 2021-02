EUA: produtores rurais não estão se beneficiando do aumento de preços no varejo

São Paulo, 10 – Agricultores e pecuaristas nos Estados Unidos dizem que não estão se beneficiando da inflação dos alimentos no varejo. Kimberly Ratcliff, que administra o Caney Creek Ranch, no Texas, disse durante o Global Food Forum, organizado pelo Wall Street Journal, que os conglomerados de carne estão impondo preços e ganhando um dinheiro que não chega aos produtores.

Para Megan Dwyer, uma agricultora em Illinois, embora a pandemia tenha alertado as pessoas sobre os desafios na cadeia de suprimentos, os agricultores não estão lucrando com o aumento de preços. Isso se deve, em parte, a um aumento nos custos de transporte, processamento e marketing, afirmou.

Produtores destacaram também que novos acordos comerciais que facilitem o acesso a consumidores do mundo todo são extremamente necessários. Embora bilhões de dólares em pagamentos do governo Trump tenham sido usados para conter as perdas das guerras comerciais recentes, acordos com nações do Pacífico e outras são uma prioridade muito maior. “Se não tivermos relações comerciais, não chegaremos ao valor total do que estamos vendendo”, disse a criadora Kimberly Ratcliff. (Com informações da Dow Jones Newswires).

Veja também