EUA pressionam houthis com novos ataques aéreos no Iêmen

Os Estados Unidos realizaram novos ataques aéreos no Iêmen nesta segunda-feira, informou a TV Al Masirah, dos houthis, expandindo a maior operação militar dos EUA no Oriente Médio desde que o presidente Donald Trump assumiu o cargo em janeiro.

Em resposta às ameaças do movimento Houthi, alinhado ao Irã, à navegação internacional, os EUA lançaram uma nova onda de ataques aéreos no sábado. Na segunda-feira, a cidade portuária de Hodeidah, no Mar Vermelho, e a província de Al Jawf, ao norte da capital Sanaa, foram alvos de ataques, segundo a Al Masirah.

Pelo menos 53 pessoas foram mortas nos ataques, disse no domingo Anees Alsbahi, porta-voz do Ministério da Saúde administrado pelos houthis. Cinco crianças e duas mulheres estavam entre as vítimas e 98 ficaram feridas, acrescentou Alsbahi no domingo.

Os houthis, um movimento armado que assumiu o controle da maior parte do Iêmen na última década, lançaram vários ataques a navios em sua costa desde novembro de 2023, afetando o comércio global. A campanha dos EUA para interceptar mísseis e drones esgotou os estoques de defesas aéreas dos EUA.

Os ataques, que uma autoridade dos EUA disse à Reuters que podem continuar por semanas, ocorrem no momento em que Washington aumenta a pressão por sanções sobre o Irã, enquanto tenta levá-lo à mesa de negociações sobre seu programa nuclear.

O líder Houthi, Abdul Malik al-Houthi, afirmou no domingo que os militantes atacariam navios norte-americanos no Mar Vermelho enquanto os EUA continuassem os ataques ao Iêmen.

“Se eles continuarem sua agressão, nós continuaremos a escalada”, disse ele em um discurso televisionado.

O escritório político do movimento Houthi descreveu os ataques dos EUA como um “crime de guerra”. Moscou pediu a Washington que os interrompesse.

O porta-voz militar dos houthis, sem fornecer provas, disse em um pronunciamento televisionado na madrugada de segunda-feira que o grupo havia lançado um segundo ataque contra o porta-aviões americano USS Harry S. Truman no Mar Vermelho.

Israel enfraqueceu grande parte do “Eixo de Resistência” do Irã contra a influência dos EUA no Oriente Médio — incluindo o Hezbollah no Líbano e o grupo militante palestino Hamas desde que foi atacado por homens armados do Hamas em outubro de 2023.

(Reportagem de Yomna Ehab, Hatem Maher e Ahmed Tolba)