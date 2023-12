EUA ‘preocupado’ por condições carcerárias de opositor russo Navalny

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/12/2023 - 17:14 Para compartilhar:

O governo dos Estados Unidos declarou nesta segunda-feira (25) estar “profundamente preocupado” com as condições de detenção do líder opositor russo Alexei Navalny, que foi transferido para uma colônia penitenciária no Ártico.

Navalny, de quem pessoas próximas disseram não ter notícias há quase três semanas, foi enviado a uma colônia penal em Kharp, no Ártico russo, a três meses da eleição presidencial no país.

“Ficamos felizes em receber informações de que ele foi localizado”, declarou um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos em um comunicado.

“No entanto, continuamos profundamente preocupados com o bem-estar e as condições de sua detenção injusta”, acrescentou.

Navalny, um ativista anticorrupção e grande inimigo do presidente Vladimir Putin, cumpre pena de 19 anos de prisão por “extremismo”.

O opositor de 47 anos foi detido em janeiro de 2021 ao retornar à Rússia, depois de se recuperar na Alemanha de um envenenamento que, segundo ele, foi planejado pelo Kremlin.

Navalny tinha desaparecido no início de dezembro da colônia penitenciária na região de Vladimir, a 250 km de Moscou, onde estava detido até então. Isso indicava que ele provavelmente tinha sido transferido.

A falta de notícias sobre Navalny gerou preocupação em vários países ocidentais e na ONU.

Kharp, uma pequena cidade de 5.000 habitantes, situa-se em Yamalia-Nenetsia, uma região remota no norte da Rússia. A localidade fica além do Círculo Polar Ártico e abriga várias colônias penais.

