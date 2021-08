EUA precisam decidir logo se vão estender prazo de 31 de agosto para retirada do Afeganistão

CABUL/WASHINGTON (Reuters) – Com milhares de afegãos e estrangeiros desesperados lotando o aeroporto de Cabul com esperanças de fugir do Afeganistão por conta de seu novo governante, o Taliban, as autoridades norte-americanas disseram na segunda-feira que estavam avaliando como estender o prazo final de 31 de agosto para retirar por avião os norte-americanos e seus aliados em segurança.

Biden alertou no domingo que a retirada será “difícil e dolorosa” e que muita coisa ainda pode dar errado. As tropas dos Estados Unidos podem continuar no país além do prazo do dia 31 de agosto para supervisionar a retirada, disse.

Duas autoridades norte-americanas disseram que a expectativa era de que os Estados Unidos tenham de continuar o processo de retirada para além do dia 31 de agosto. Uma autoridade sênior do Departamento de Estado disse a jornalistas que o compromisso do governo norte-americano com os afegãos em risco “não acaba no dia 31 de agosto”.

Uma autoridade do Taliban disse que as forças estrangeiras não solicitaram uma extensão da data e que mesmo que ela tivesse sido pedida, não teria sido concedida. Autoridades norte-americanas dizem que as negociações continuam.

O conselheiro nacional de Segurança da Casa Branca, Jake Sullivan, disse que os Estados Unidos estão participando de conversas diárias com o Taliban e conseguindo “enorme progresso” na retirada de norte-americanos e outros.

Perguntado se Biden iria estender o prazo final, Sullivan disse que o presidente estava levando a questão “dia após dia, e faria suas determinações enquanto avançamos”.

Apesar dos comentários otimistas de Sullivan, autoridades norte-americanas disseram à Reuters que quase tudo teria de correr perfeitamente para que todos os cidadãos norte-americanos sejam retirados até 31 de agosto. As autoridades disseram que havia preocupações sobre a chegada de cidadãos norte-americanos ao aeroporto, sobre ataques terrorista e tempos de processamento.

Além disso, as autoridades dos Estados Unidos disseram que, por conta dos vários dias necessários para retirar os quase 6 mil militares norte-americanos no aeroporto, Biden precisaria tomar uma decisão em breve sobre o cumprimento do prazo, potencialmente nas próximas 24 horas.

O porta-voz do Departamento de Estado Ned Price disse a jornalistas na segunda-feira que os Estados Unidos haviam discutido o futuro controle do aeroporto com o Taliban, além dos parceiros e aliados do governo norte-americano.

As dificuldades no aeroporto foram ressaltadas na manhã desta segunda quando uma troca de tiros começou entre guardas afegãos e atiradores não-identificados. Forças norte-americanas e alemãs também estavam envolvidas, segundo as Forças Armadas da Alemanha.

(Reportagem da Redação de Cabul. Rupam Jain, Caroline Copley, Michelle Nichols, Simon Lewis, Ju-min Park, Emma Farge, David Ljunggren e Idrees Ali)

