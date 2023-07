EUA: pré-candidato republicano à presidência, Ron DeSantis diz que é preciso ‘controlar o Fed’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2023 - 18:31 Compartilhe

Candidato na disputa para representar o partido Republicano nas eleições presidenciais dos Estados Unidos no que vem, o governador da Flórida, Ron DeSantis, afirmou durante campanha que é necessário “controlar o Federal Reserve (Fed)”.

“Ele não foi projetado ou não deveria ser um planejador econômico central. Não é para se entregar à justiça social ou à engenharia social. Ele tem um trabalho: manter preços estáveis. E ele se afastou disso com o que fez nos últimos anos. Estamos em uma situação em que a as taxas de juros estão aumentando porque o Fed nos colocou nela”, afirmou.

O pré-candidato também afirmou que o Fed deve ter um “papel limitado” no país. “Eu vou escolher um presidente do Fed que entende isso e entende seu papel de manter os preços estáveis”. DeSantis também apontou que irá rejeitar a proposta de moeda digital (CBDC, na sigla em inglês) do Fed.

