EUA: Polícia prende seis idosos por fazer atividades sexuais em parque

Seis pessoas, todas com mais de 60 anos, foram presas em Connecticut, nos Estados Unidos, depois que a polícia respondeu a várias queixas sobre pessoas envolvidas em “atividades sexuais e lascivas” em um parque público. As informações são do USA Today.

A Unidade de Qualidade de Vida do Departamento de Polícia de Fairfield investigou as queixas e montou vigilância na Área de Conservação Grace Richardson, uma reserva natural em Fairfield. “Várias violações foram observadas”, segundo um comunicado de imprensa.

A polícia prendeu Daniel Dobbins, 67; Otto D. Williams, 62; Charles L. Ardito, 75; John Linartz, 62; Richard Butler, 82; e Joyce Butler, 85. Todos os seis foram presos em violação das acusações de paz e libertados com a promessa de comparecer em tribunal. Dobbins e Linartz também foram acusados ​​de indecência pública.

A polícia disse que a área estava sendo divulgada na internet como uma área para as pessoas se encontrarem e fazerem sexo, de acordo com a Associated Press.

Esta não é a primeira vez que Dobbins foi preso por violar as acusações de paz, relatou o The Connecticut Post. Ele recebeu uma intimação de contravenção por outra agência policial de Connecticut por andar nua em um parque, segundo o jornal.