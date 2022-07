EUA: Polícia é chamada para investigar ossada encontrada dentro de churrasqueira em Houston

Uma ossada humana foi encontrada dentro de uma churrasqueira em uma casa em Houston, no estado americana do Texas, na tarde de terça-feira (12). As informações são do site UOL.

De acordo com a polícia, o corpo foi encontrado por um homem que fazia reparos na residência, localizada no subúrbio de Houston. Ele imediatamente chamou a polícia, que horas depois conseguiu um mandado de busca.

A polícia confirmou que a ossada é de um humano e que estava no local “há algum tempo”. A desconfiança é de que o corpo seja de um adulto, mas ainda não foi possível identificar o gênero. Para isso, uma necropsia será realizada, inclusive para identificar a causa da morte.

Procuras pela imprensa, os moradores da residência não se manifestaram. A polícia declarou que ninguém foi detido ou indiciado pelo incidente.