EUA: plantio de soja atinge 90% da área; safra de milho piora na semana

São Paulo, 07/06 – O plantio de soja da safra 2021/22 dos Estados Unidos atingia até o último domingo (6) 90% da área estimada, informou há pouco o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), em relatório semanal de acompanhamento de safra. A semeadura do cereal avançou 6 pontos porcentuais na semana, segundo o USDA. Os trabalhos de campo estão à frente do reportado em igual período do ano passado (84%) e adiantados em relação à média de cinco anos (79%). O USDA disse também que 76% da safra tinha emergido, em comparação a 65% um ano atrás e 59% na média de cinco anos. Além disso, 67% da safra apresentava condição boa ou excelente. Na época correspondente do ano passado, essa parcela era de 72%.

Segundo o USDA, 72% da safra de milho tinha condição boa ou excelente até o último domingo, uma piora de 4 pontos porcentuais ante a semana anterior. Um ano antes, essa parcela era de 75%. O departamento disse também que 90% do milho emergiu, contra 87% um ano antes e 82% na média de cinco anos.

O USDA informou também uma leve melhora na safra de trigo de inverno do país. Segundo o governo norte-americano, 50% das lavouras apresentavam condição boa ou excelente até domingo, ante 48% na semana anterior. Na data correspondente de 2020, essa parcela era de 51%. O USDA informou também que 85% da safra tinha perfilhado, em comparação a 84% em igual período do ano anterior e 86% na média dos cinco anos anteriores. Além disso, 2% da safra tinha sido colhida, ante 6% um ano antes e 7% na média.

Quanto ao trigo de primavera, o USDA informou que 90% da safra tinha emergido, em comparação a 79% um ano atrás e 86% na média de cinco anos. O USDA disse também que 38% da safra apresentava condição boa ou excelente, uma piora de 5 pontos porcentuais ante a semana anterior. Um ano antes, essa parcela era de 82%.

O relatório mostrou também que o plantio de algodão avançou 7 pontos porcentuais na semana, para 71% da área total prevista até o último domingo. Os trabalhos de campo estão atrasados em relação a igual período do ano passado (76%) e à média dos cinco anos anteriores (78%). Segundo o USDA, 9% da safra tinha florescido, em comparação a 12% um ano antes e 11% na média. Além disso, 46% da safra apresentava condição boa ou excelente, ante 43% na semana anterior e na data correspondente do ano passado.

()

Veja também