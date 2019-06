EUA: Plano de paz para o Oriente Médio inclui investimentos de US$ 50 bilhões

O plano de paz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Oriente Médio vai mobilizar US$ 50 bilhões em investimentos ao longo de 10 anos para os territórios palestinos e os vizinhos da Jordânia, Egito e Líbano, segundo afirmaram autoridades do governo neste sábado.

A parte econômica do plano de paz visa demonstrar o que seria possível se os israelenses e os palestinos concordassem com o plano político ainda não revelado da administração Trump sobre fronteiras, refugiados e segurança. Suas metas incluem dobrar o PIB palestino, reduzir as taxas de desemprego de 17,6% na Cisjordânia e 52% em Gaza para quase um dígito, e reduzir a taxa de pobreza palestina em 50%.

O governo Trump está organizando uma conferência no Bahrein nas próximas terça e quarta-feira para solicitar comentários sobre o projeto, incluindo os estados do Golfo Pérsico que a administração espera que estejam entre os maiores doadores de ajuda econômica.

O projeto econômico não menciona algumas das questões mais difíceis do conflito, incluindo o status de refugiados, Jerusalém ou fronteiras. Soluções potenciais para essas questões não serão reveladas até novembro, após as eleições de Israel em setembro.

“Primeiro levante o cerco de Gaza, pare o roubo israelense de nossas terras, recursos e fundos, nos dê liberdade de movimento e controle sobre nossas fronteiras, espaço aéreo, águas territoriais etc. Então, vão nos ver construir uma economia próspera e vibrante como um povo livre e soberano “, disse Hanan Ashrawi, um alto funcionário palestino, no Twitter. O gabinete do primeiro-ministro de Israel não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Fonte: Dow Jones Newswires.