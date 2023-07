EUA: plano de ajuda a longo prazo para Ucrânia mostra que ‘tempo não joga’ a favor da Rússia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/07/2023 - 3:49 Compartilhe

O plano de ajuda militar de longo prazo para a Ucrânia, dos países do G7, é um sinal para a Rússia de que o “tempo não joga a seu favor”, afirmou nesta quarta-feira (12) a conselheira da Casa Branca para Assuntos Europeus, Amanda Sloat.

O presidente americano Joe Biden e outros líderes do G7 – Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos – se reunirão com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky em Vilnius, capital da Lituânia, para anunciar o acordo.

O plano “indica um compromisso conjunto de longo prazo para construir uma força de defesa poderosa para a Ucrânia”, afirmou Sloat.

“Esta declaração multilateral enviará um sinal importante à Rússia de que o tempo não joga a seu favor”, acrescentou.

Até o momento, Estados Unidos e seus aliados enviaram armamento e ajuda econômica à Ucrânia para ajudar o país a lutar contra a invasão russa, iniciada em fevereiro do ano passado.

Como é provável que a Ucrânia tenha que esperar muito tempo para alcançar o objetivo de entrar na Otan – obtendo assim a proteção automática da aliança -, os países do G7 apresentarão um plano provisório para garantir a continuidade da ajuda.

O plano consiste em “ajudar a Ucrânia a construir um exército que possa defender-se e impedir um futuro ataque”, com destaque para o “investimento a longo prazo” tanto no âmbito militar como no econômico, disse Sloat.

O plano do G7 é apresentado como uma garantia de que a Ucrânia não será abandonada, depois que a Otan deixou claro na reunião de Vilnius que o desejo de Kiev de aderir à aliança ainda enfrenta obstáculos consideráveis.

