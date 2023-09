EUA planejam conceder financiamento de US$ 12 bi para modernização de fábricas para EVs

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/08/2023 - 21:32 Compartilhe

O Departamento de Energia americano (DoE, na sigla inglês) disse estar planejando fornecer até US$ 12 bilhões em financiamento para que montadoras possam modernizar as fábricas existentes nos EUA para a produção de veículos elétricos e híbridos.

A maior parte do financiamento, cerca de US$ 10 bilhões, será alocada de um programa de fabricação de veículos avançados supervisionado pelo Escritório de Programas de Empréstimos do departamento, segundo a secretária do DoE, Jennifer Granholm. Os outros US$ 2 mil milhões virão de fundos atribuídos pela Lei de Redução da Inflação (IRA, na sigla em inglês) aprovada no ano passado.

Os fundos ajudarão a criar empregos em comunidades automobilísticas de longa data, à medida que a indústria automobilística faz a transição para veículos elétricos, disse Granholm. O DOE disse que favoreceria projetos que provavelmente manteriam acordos de negociação coletiva e que tivessem salários elevados.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias