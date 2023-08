EUA planeja posicionar tropas em petroleiros para evitar apreensões do Irã

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/08/2023 - 20:22 Compartilhe

Os Estados Unidos estão se preparando para colocar marinheiros e fuzileiros navais a bordo de petroleiros comerciais que transitam pelo Golfo Pérsico em um esforço para dissuadir o Irã de apreender essas embarcações, disse um funcionário americano nesta quinta-feira (3).

“Há um esforço […] para utilizar equipes de segurança formadas tanto por fuzileiros navais como por efetivos da Marinha em petroleiros comerciais que transitam pelo estreito de Ormuz e suas imediações, com o objetivo de reforçar as defesas para estes barcos vulneráveis”, disse o funcionário à AFP, sob condição de anonimato.

Para isso, é necessário um convite, pois essas embarcações são particulares, mas “estamos nos preparando para fazê-lo se forem concluídos os acordos definitivos”, acrescentou a fonte.

Esta nova medida de segurança fornecerá uma proteção adicional para os petroleiros, além dos aviões e embarcações de guerra que operam na área considerada estratégica e por onda passa cerca de um quinto do petróleo mundial.

Os Estados Unidos estão encorpando suas forças que operam na região. No mês passado, anunciaram o envio de um destróier, aviões F-35 e F-16, e uma unidade anfíbia com até 3.000 soldados.

O Exército dos Estados Unidos disse que o Irã tentou tomar o controle de cerca de 20 navios com bandeira internacional na região nos dois últimos anos.

Washington assinalou que suas forças bloquearam duas tentativas iranianas de apreender navios-tanque comerciais em águas internacionais em frente a Omã em 5 de julho, mas Teerã tomou o controle de outra embarcação comercial no dia seguinte.

Em abril e no princípio de maio, a República Islâmica apreendeu dois navios-tanque em uma semana em águas regionais. Além disso, o Irã foi acusado de lançar um ataque de drones contra um navio-tanque israelense em novembro de 2022.

Desde 2018, quando o ex-presidente Donald Trump retirou os EUA do acordo nuclear com a República Islâmica, vários incidentes deste tipo aconteceram, aumentando as tensões na região.

