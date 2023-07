EUA: picada de carrapato causa alergia à carne e quase mata idoso; entenda o caso

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2023 - 12:55 Compartilhe

Uma misteriosa alergia à carne vermelha causada pela picada de carrapato estrela solitária tem atingido milhares de pessoas nos Estados Unidos, de acordo com o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA). Um idoso, de 68 anos, precisou ser internado por conta de uma anafilaxia (reação alérgica grave), depois de comer rins de porcos picantes.

Resumo:

A alergia Alfa-gal é desencadeada por um açúcar presente na saliva do carrapato estrela solitária e na carne dos mamíferos;

Ao entrar em contato com a pele, pode provocar uma resposta do sistema imunológico;

Essa alergia já pode ser considerada a décima reação alérgica mais comum dos EUA.

Segundo a revista científica European Journal of Case Reports in Internal Medicine, a esposa do homem o encontrou ofegante. Em seguida, ele teve uma parada cardíaca e precisou ser levado ao hospital às pressas. No local, uma equipe médica encontrou um carrapato grudado na sua pele.

Depois, constatou-se que o idoso havia desenvolvido a alergia Alfa-gal, que é desencadeada por um açúcar presente na saliva do carrapato e na carne dos mamíferos. Assim que entra em contato com a pele, provoca uma resposta do sistema imunológico que pode levar a uma reação alérgica.

Diferentemente de outras alergias alimentares que a reação ocorreu em alguns minutos, a Alfa-gal demora de quatro a seis horas para apresentar os sintomas. Por conta disso, as pessoas nem sempre relacionam a reação alérgica aos alimentos.

Segundo estimativas divulgadas na quinta-feira, 27, pelo CDC, a Alfa-gal pode ser considerada a décima reação alérgica mais comum nos EUA, pois já afetou cerca de 450 mil pessoas.

Porém esse número pode ser maior, porque alguns profissionais da saúde não conhecem a Alfa-gal e o seu diagnóstico ainda é precário. O Relatório Semanal de Morbidade e Mortalidade do CDC ouviu 1.500 médicos e enfermeiros e constatou que 42% deles nunca tinham ouvido falar da alergia. Já a outra parte dos entrevistados relataram que não estavam confiantes em relação as suas capacidades para diagnosticar ou tratar com paciente com a reação alérgica.

