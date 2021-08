EUA: pianista fica emocionado após ganhar mais de R$ 320 mil de gorjeta

O pianista Tonee “Valetine” Carter ficou emocionado após receber US$ 61 mil (cerca de R$ 321 mil) de gorjeta após uma apresentação no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, nos Estados Unidos. As informações são do UOL.

No dia 21 de julho, o palestrante Carlos Whittaker percebeu que muitos não prestavam atenção em Carter, apesar de sua entrega na performance.

“Eu sou músico também. Eu tinha um grupo que fazia a abertura de um monte de shows de bandas e ninguém nunca prestou atenção em mim. Então, quando vi que ninguém estava realmente ouvindo ele, meu coração disse, ‘Ah, entendi.’ Eu só queria deixá-lo saber que eu o estava ouvindo e que alguém o notou”, disse Whittaker.

O escritor disse que ficou comovido com a música de Carter e pediu aos seus mais de 200 mil seguidores do Instagram para que fizessem doações ao músico. O objetivo era arrecadar cerca de US$ 2.500 (R$ 13 mil), mas o valor arrecadado foi muito maior do que o esperado.

Carter disse que pretende doar o dinheiro arrecadado para instituições que ajudem músicos que também enfrentam dificuldades. “Fiquei maravilhado. Esse dinheiro não é meu. Eu vou passar adiante, ajudar outras pessoas que precisam”, afirmou o pianista.

