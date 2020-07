EUA: Pfizer surpreende em lucro e receita no 2º trimestre

A Pfizer divulgou nesta terça-feira, 28, que teve lucro líquido de US$ 3,43 bilhões no segundo trimestre de 2020, equivalente a US$ 0,61 por ação. No mesmo período do ano passado, o grupo farmacêutico norte-americano registrou ganho maior, de US$ 5,05 bilhões, ou US$ 0,89 por ação. Com ajustes, o grupo farmacêutico teve lucro por ação de US$ 0,78 entre abril e junho, bem acima do consenso de US$ 0,67 de analistas consultados pela FactSet.

Já a receita da Pfizer sofreu queda anual de 11% no segundo trimestre, a US$ 11,8 bilhões, mas superou levemente a projeção da FactSet, de US$ 11,58 bilhões. Às 7h56 (de Brasília), a ação da Pfizer operava em alta de 3,4% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

