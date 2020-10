EUA: Pfizer registra queda de lucro e receita no 3º trimestre

A Pfizer informou na manhã desta terça-feira (27) que teve lucro líquido de US$ 2,19 bilhões, ou US$ 0,39 por ação, no terceiro trimestre de 2020. O resultado significa uma queda nos lucros da empresa, que no mesmo período de 2019 registrou US$ 7,68 bilhões, ou US$ 1,36 por ação.

Em termos ajustados, o ganho por ação do trimestre que se encerrou em setembro deste ano foi de US$ 0,72, superando por pouco o consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,70.

A receita do grupo farmacêutico no último trimestre foi de US$ 12,13 bilhões, abaixo dos ganhos de igual período do ano passado, de US$ 12,68 bilhões, e do consenso de analistas, que esperavam uma receita de US$ 12,31 bilhões.

A companhia disse que a pandemia da covid-19 teve um impacto negativo na receita de cerca de US$ 500 milhões no trimestre, devido à redução da demanda na China e interrupções de consultas médicas anuais de consumidores nos Estados Unidos. Às 8h47 (de Brasília), a ação da Pfizer operava em queda de 0,16% no pré-mercado de Nova York. (Com informações da Dow Jones Newswires).

Veja também