EUA permitirão operações de fabricantes de chips coreanos e taiwaneses na China

O governo do presidente americano Joe Biden planeja permitir que os principais fabricantes de semicondutores da Coreia do Sul e de Taiwan mantenham e expandam suas operações existentes de fabricação de chips na China sem represálias dos EUA, de acordo com comentários recentes de um alto funcionário do Departamento de Comércio americano.

Em outubro passado, os EUA implementaram restrições ao setor de semicondutores da China, mas também concederam isenções de um ano a várias empresas – incluindo a sul-coreana Samsung Electronics e a Taiwan Semiconductor Manufacturing – que investiram bilhões de dólares para construir fábricas na China.

Essas isenções da política de controle de exportação dos EUA deveriam expirar em outubro deste ano. No entanto, o subsecretário americano de Comércio para indústria e segurança, Alan Estevez, sinalizou que elas seriam renovadas em um futuro previsível, de acordo com várias fontes entrevistadas pelo Wall Street Journal.

As declarações de Estevez aconteceram na semana passada, em uma reunião da Associação da Indústria de Semicondutores, um grupo comercial.

Alguns analistas dizem que as isenções podem enfraquecer os mecanismos da política de exportação dos EUA para controlar e retardar o avanço tecnológico da China. O Departamento de Comércio se recusou a comentar.

