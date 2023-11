EUA perde para Trinidad e Tobago (2-1) mas vai às semis da Liga das Nações e se garante na Copa América

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/11/2023 - 23:50 Para compartilhar:

Os Estados Unidos perderam para Trinidad e Tobago por 2 a 1 nesta segunda-feira (20), mas avançaram às semifinais da Liga das Nações da Concacaf com um placar agregado de 4 a 2 e além disso garantiram sua vaga na Copa América de 2024, da qual serão os anfitriãos.

O jogo de volta deste duelo eliminatório das quartas de final ficou marcado pela expulsão antes do intervalo do americano Sergiño Dest, que recebeu dois cartões amarelos consecutivos por protestar e zombar do árbitro.

O ‘Team USA’, que havia vencido por 3 a 0 no jogo de ida, teve o controle do jogo no Hasely Crawford Stadium, em Port of Spain, graças a um gol aos 25 minutos do lateral-esquerdo Antonee Robinson, que se antecipou a um defensor para desviar de cabeça para o fundo da rede um cruzamento do próprio Dest.

Os problemas para a equipe comandada por Gregg Berhalter começaram aos 39 minutos, quando Dest tentou evitar que a bola saísse de campo, mas o árbitro guatemalteco Walter López sinalizou que ela havia cruzado a linha.

O lateral do PSV Eindhoven, que já tinha protestado contra uma decisão anterior do árbitro, entrou em curto-circuito e chutou uma bola com força que lhe custou o primeiro cartão amarelo.

Embora seus companheiros tentassem acalmá-lo, Dest reagiu ao aviso mandando um beijo com as duas mãos para López, que imediatamente lhe mostrou o segundo amarelo e o vermelho.

O zagueiro Tim Ream e o goleiro Matt Turner repreenderam Dest com veemência quando ele deixava o campo.

Apesar da grande vantagem no confronto, Berhalter rapidamente colocou o zagueiro Joe Scully no lugar do meia-atacante Gio Reyna, mas o time da casa não demorou a aproveitar sua vantagem numérica.

Aos 43 minutos, o trinitário Reon Moore recebeu um passe longo, superou o zagueiro Cameron Carter-Vickers na corrida e mandou uma bomba no ângulo.

Os Estados Unidos facilitaram o segundo gol local com um erro do goleiro Turner, que não conseguiu defender uma cobrança de falta de longe de Alvin Jones que fez 2 a 1.

A seleção americana ainda tinha uma vantagem de três gols e se manteve firme para não ser assaltada pelos fantasmas da traumática noite de 2017, em que uma derrota em Trinidad e Tobago custou a eliminação nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Além de seguir no caminho do terceiro título consecutivo da Liga das Nações, a classificação dos Estados Unidos às semifinais garante sua participação na Copa América, que sediará em 2024.

