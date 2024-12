EUA pedem salvo-conduto a refugiados em embaixada na Venezuela

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/12/2024 - 11:01 Para compartilhar:

CARACAS, 5 DEZ (ANSA) – A Embaixada dos Estados Unidos na Venezuela fez um apelo na última quarta-feira (4) ao governo de Nicolás Maduro para que conceda um salvo-conduto a seis membros da oposição que estão refugiados desde março na sede diplomática da Argentina em Caracas.

Segundo denúncia da líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, agentes do governo ameaçaram invadir o prédio, que está sob gestão do Brasil, na manhã desta quinta (5).

O pedido da representação americana foi feito em sua conta oficial no X. “Pedimos a Maduro e a seus representantes que garantam os salvo-condutos necessários aos refugiados na Embaixada da Argentina em Caracas”, diz o comunicado.

A Embaixada dos EUA também reforçou as denúncias de intimidação sofridas pelos dissidentes. “As táticas hostis contra cidadãos, ativistas e apoiadores da liberdade na Venezuela demonstram o desespero de [Maduro] se manter no poder, apesar da vontade do povo venezuelano”, diz a nota. (ANSA).