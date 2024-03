EUA pede a Hamas que aceite ‘cessar-fogo imediato’ com Israel

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/03/2024 - 12:02 Para compartilhar:

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, instou o movimento islamista palestino Hamas nesta terça-feira (5) a aceitar um “cessar-fogo imediato” com Israel, após uma reunião de militantes do grupo com mediadores do Catar e Egito no Cairo.

“Temos a oportunidade de conseguir um cessar-fogo imediato que permita o retorno dos reféns, o aumento significativo da ajuda humanitária para os palestinos que tanto necessitam e o estabelecimento das condições para uma solução duradoura”, afirmou Blinken ao receber o primeiro-ministro do Catar em Washington.

“Cabe ao Hamas decidir se está preparado para se comprometer com o fim das hostilidades”, acrescentou.

