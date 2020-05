EUA pede a Cabul e talibãs que mantenham negociações de paz

O negociador americano para o Afeganistão atribuiu ao grupo extremista Estado Islâmico (EI) o atentado que deixou 24 mortos na terça-feira em Cabul e pediu ao governo afegão e aos talibãs que mantenham o frágil processo de paz no país.

Zalmay Khalilzad afirmou que o EI em Khosaran, braço afegão do grupo extremista, foi responsável pelo ataque à maternidade, no qual morreram vários recém-nascidos, e também de um atentado cometido no mesmo dia durante um funeral no leste do país, que matou 32 pessoas.

O EI havia reivindicado o ataque ao funeral, mas não o da maternidade. Os talibãs, por sua vez, negaram qualquer responsabilidade nos ataques.

O grupo Estado Islâmico “se opõe a um acordo de paz entre a república islâmica do Afeganistão e os talibãs e tenta incentivar uma guerra sectária como no Iraque e na Síria”, escreveu Khalilzad no Twitter.

“Ao invés de cair na armadilha do EI e atrasar o processo de paz ou criar obstáculos, os afegãos devem esmagar essa ameaça juntos e seguir adiante com a oportunidade histórica de (alcançar) a paz”, prosseguiu.

Cinco civis morreram nesta quinta em um ataque dos talibãs a um edifício do Exército afegão em Gardez (leste), dois dias depois de Cabul anunciar a retomada de sua ofensiva contra os insurgentes.

Desde a assinatura de um acordo histórico entre Washington e os talibãs, com vistas à retirada das tropas estrangeiras do Afeganistão, os insurgentes intensificaram sua ofensiva contra as forças afegãs.

Também recusaram várias solicitações de cessar-fogo por parte de Cabul e de atores internacionais.

As forças afegãs tinham se limitado durante semanas simplesmente a se defender dos ataques dos talibãs para dar uma oportunidade às negociações de paz.

Mas depois de declarar que os talibãs e o EI eram responsáveis pelos dois ataques, o presidente ordenou às forças afegãs “retomar suas operações contra o inimigo”.