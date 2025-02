EUA: passageiro de avião nomeia Wi-fi como ‘tem uma bomba no voo’ e atrasa decolagem

Um avião da American Airlines atrasou cinco horas na decolagem devido a uma “brincadeira” feita por um dos passageiros – que nomeou o Wi-Fi com a frase “tem uma bomba no voo”. O caso aconteceu na última semana, dentro do aeroporto de Austin, Texas, nos Estados Unidos.

Segundo a rede americana ABC News, um jovem que estava no voo percebeu o nome da rede e, assustado, alertou uma comissária. A profissional, por sua vez, encaminhou o caso para o piloto e a aeronave retornou para o portal sob a justificativa de “problemas administrativos”. Uma equipe de autoridades foi acionada para investigar.

Um outro passageiro contou que o tenente do Departamento de Polícia de Austin chegou a adentrar o avião e pedir que o culpado se identificasse, mas isso não ocorreu. Os tripulantes foram escoltados em grupos para fora da aeronave, e todas as bagagens foram revistadas – inclusive com cães farejadores.

Após os pertences serem examinados e nenhuma bomba ser encontrada, o avião foi liberado para decolar até Charlotte, na Carolina do Norte. A viagem, marcada inicialmente para 13h42, só foi realizada às 18h15.