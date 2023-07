EUA: papéis da AMC disparam após juiz reiterar acordo judicial para a emissão de mais ações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/07/2023 - 19:39 Compartilhe

As ações da AMC Entertainment dispararam mais de 70% no after hours de Nova York, após um juiz rejeitar uma proposta de acordo judicial que abriria caminho para a gigante do cinema concluir um conjunto de transações de ações, permitindo-lhe emitir substancialmente mais ações.

As transações propostas pela AMC envolveriam a conversão de suas unidades de ações preferenciais, conhecidas como Apes, em ações ordinárias. Ainda, incluiria um desdobramento de ações na proporção de 10 para 1. A AMC disse que as transações permitiriam que levantasse dinheiro com a venda de ações adicionais e que poderia precisar do colchões de liquidez para evitar a falência, enquanto luta com uma pesada carga de dívidas em meio a condições incertas da indústria do cinema.

No entanto, muitos investidores que possuem ações ordinárias da AMC se opõem às transações por temerem que suas ações possam ser diluídas.

Alguns acionistas processaram a AMC para impedir que as transações fossem consumadas, embora posteriormente tenham chegado a um acordo com a empresa que forneceria uma ação ordinária extra para cada 7,5 ações possuídas. Mas outros investidores se opuseram tanto às transações quanto ao acordo.

A AMC não poderá consumar suas transações até que o litígio envolvendo o assunto seja resolvido. As unidades das Apes caíram quase 17% no after hours de sexta-feira. Às 18h50 (de Brasília), as ações da AMC subiam 77,27% no after hours de Nova York.

