EUA: pacote de ajuda à Ucrânia supera votação-chave no Congresso

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou neste sábado um pacote de ajuda militar de US$ 61 bilhões para a Ucrânia enfrentar a invasão russa.

Aprovado com o apoio de republicanos e democratas, o projeto é resultado de meses de negociações acirradas, da pressão dos aliados dos Estados Unidos e de repetidos pedidos de ajuda feitos pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

O líder ucraniano disse que a aprovação do pacote salvará milhares de vidas. Em mensagem publicada em suas redes sociais, agradeceu a votação e disse esperar que o Senado aprove o texto, para que o presidente Joe Biden possa promulgá-lo.

O chefe da Otan, Jens Stoltenberg, elogiou no X a aprovação do pacote. “Celebro que a Câmara dos Representantes tenha aprovado um novo e importante pacote de ajuda para a Ucrânia, que usa as armas proporcionadas pelos aliados da Otan para destruir a capacidade de combate russa. Isso nos deixa mais seguros na Europa e na América do Norte.”